В Тюмени вынесли приговор мужчине за убийство 27-летней давности

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

11 лет тюрьмы назначили 61-летнему тюменцу, который совершил двойное убийство 27 лет назад, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

В конце марта 1998 года осужденный 1963 г.р. встретил 40-летнюю женщину в автобусе, с которой познакомился накануне. Она пригласила его в квартиру по ул. Широтной в Тюмени. Уже на месте между знакомыми возник конфликт: женщина оскорбила мужчину. В ответ на это обвиняемый взял на кухне молоток, 30 раз ударил тюменку по голове, а затем сдавил ее шею телефонным проводом. В этот момент в ванной комнате находился 24-летний племянник погибшей – инвалид. Не желая оставлять свидетелей, обвиняемый зашел в ванную и также не менее 10 раз ударил его по голове.

После совершения преступления мужчина скрылся. В те годы на месте происшествия изъяли орудие преступления, обнаружили следы биологического происхождения злоумышленника. В ходе первоначальных следственных мероприятий установить его причастность удалось. Предварительное следствие по делу приостановили, но работа по нему продолжалась.

В дальнейшем в рамках проводимых следствием мероприятий во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД России по Тюмени, причастность мужчины установили и задержали его. Суд назначил тюменцу наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.