Тюменцам доступна база знаний с подборкой материалов с форума "Утро"

Общество, 17:03 18 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Раздел "База знаний молодого профессионала России" добавили на сайте форума "Утро - 2025". В нем собрали материалы от участников и экспертов, лекции и полезные чек-листы с форума, который прошел в Тюмени с 24 по 28 сентября.

"Наша первоочередная задача – поделиться информацией, которую разработали ребята на форуме, с широким кругом молодых людей, что не принимали участие в "Утре". База знаний находится в свободном доступе, любой желающий может зайти, почитать, узнать что-то новое. Пока ее не планируем трансформировать или расширять", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" директор форума молодежи Уральского федерального округа "Утро" Юлия Халитова.

На сайте можно вдохновиться историями молодежи, узнать, какие ценности двигают людей вперед. Также опубликованы девять лекции о развитии IT, медиатехнологиях, аналитическом, креативном мышлениях и другом. Для молодых специалистов эксперты и участники шести тематических площадок собрали полезные материалы и советы, чтобы каждый смог развивать навыки, востребованные на рынке труда.

Изучить материалы можно по ссылке.

"В ноябре-декабре планируем еще провести офлайн-игру для старшеклассников в школах города. Она будет направлена на знакомство с базой знаний. Сейчас мы находимся в процессе подготовки, но сам инструмент игровой механики уже опробован на форуме в рамках городской программы - это игра в формате командной работы по разработке продукта и продаже его инвестору. Как раз в такой конкретной задаче у ребят проявляются те или иные роли, и молодые люди могут проанализировать, кому какая ближе, а затем выбрать соответствующий раздел в базе знаний и глубже в него погрузиться. Также мы хотим привлечь к этой игре педагогов, показать им механику, чтобы они могли проводить ее на внеучебных занятиях", - добавила Юлия Халитова.

Напомним, что на форуме "Утро" в Тюмени провели 65 лекций и 72 культурных события. Образовательную программу из 40 событий организаторы выстроили вокруг пяти ключевых граней молодого профессионала. Это погружение в историю и традиции, осознание своих корней и миссии, развитие творческого потенциала, нестандартного мышления и расширение кругозора, укрепление физической и психологической выносливости, обретение внутренней устойчивости и энергии, воспитание чувства долга перед страной и профессиональными сообществами и формирование социальной ответственности, эмпатии и мотивации к значимым инициативам.

Возрастное ограничение: 16+

Виктория Макарова

# игра , молодежь , Форум Утро

