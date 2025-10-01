  • 16 октября 202516.10.2025четверг
Жилой дом и хозпостройка горели в тюменских СНТ

Происшествия, 12:20 16 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два пожара зафиксировали в тюменских СНТ 15 октября. В СНТ "Ривьера" из-за короткого замыкания горел жилой дом. Пожар ликвидировали на площади 30 кв. м. В "Надежде-3" по той же причине загорелась хозяйственная постройка. Огонь потушили на площади 24 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Короткое замыкание стало причиной возгорания жилого дома в д. Кыштырла Тюменского округа. Огонь повредил имущество на площади 60 кв. м. Еще один дом горел в с. Коточиги Викуловского округа. Из-за короткого замыкания в Тобольске горела хозяйственная постройка.

Всего в Тюменской области 15 октября зафиксировали семь техногенных пожаров. Спасатели 10 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и четыре раза оказали помощь населению.

