В России разработают план технологического развития строительной отрасли

Экономика, 17:05 16 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

План технологического развития строительной отрасли на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года с учётом перехода на цифровые решения и повышения производительности труда разработают в России. Поручение об этом дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии о доступности жилья.

Разработать и представить документ предстоит Минстрою совместно с Минэкономразвития, Минцифры и другими заинтересованными ведомствами. Срок – до 1 декабря.

Для повышения качества и доступности жилья также поручено подготовить комплексный доклад по управлению рисками в жилищном строительстве. Он должен включать вопросы анализа модели проектного финансирования, модели управления показателем доступности первичного жилья, качества строительных объектов, обратной связи от граждан. Также в рамках этой работы Минстрою и Минэкономразвития предстоит оценить необходимость включения в единый план по достижению национальных целей развития России дополнительных индикаторов, отражающих уровень доступности жилья и его ключевые факторы – стоимость строительства, ипотечный платёж. При этом необходимо обеспечить согласованность показателей доступности жилья на уровне регионов и опорных населённых пунктов с приоритетами пространственного развития.

О результатах нужно доложить в правительство до 1 декабря.

Кроме этого, будут подготовлены предложения, направленные на усовершенствование правового регулирования строительства индивидуальных жилых домов по договорам подряда с использованием счетов эскроу. Речь идёт о проработке возможности раскрытия счетов эскроу при несоответствии построенного дома его проектным характеристикам. Соответствующие предложения подготовит Минстрой совместно с Минэкономразвития, Минюстом, Минфином, Росреестром, ФССП, "ДОМ.РФ", Фондом развития территорий, Национальным объединением строителей до 15 ноября.

Часть поручений посвящена вопросам повышения доступности жилья для работников промышленных предприятий. Минфину совместно с Минстроем и Минпромторгом предстоит проработать и до 15 ноября представить в Правительство предложения о возможности компенсации расходов промышленных предприятий по субсидированию процентной ставки по ипотеке своим работникам или расходов по строительству жилья для них. Будет проработан и вопрос о наделении регионов правом давать дополнительные налоговые вычеты на приобретение жилья работникам промышленных предприятий.

# Михаил Мишустин , национальный проект Инфраструктура для жизни , строительная отрасль

