Вторую госпенсию смогут получать тюменские участники частных военных компаний

Бойцы частных военных компаний и организаций, которые содействуют Вооруженным силам РФ на специальной военной операции смогут получать пенсию по инвалидности. Об этом сообщает отделение Соцфонда России по Тюменской области.

Ее оформят, если при участии в спецоперации ветеран получил инвалидность. Кроме того, рассчитывать на нее могут те, кто с 11 мая 2014 года служил в воинских формированиях и органах ДНР и ЛНР, Народной милиции ЛНР.

Отделение Социального фонда России по Тюменской области назначит выплаты без заявок после поступления данных об инвалидности. Обращаться никуда не нужно.

По достижении пенсионного возраста ветераны с инвалидностью также получают право на вторую пенсию: страховую по старости, за выслугу лет со стороны силового ведомства.

Подробности можно уточнить по номеру телефона 8-800-100-00-01.