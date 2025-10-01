Ресторан и апартаменты откроет инвестор в памятнике архитектуры Тобольска

Здание на ул. Мира, 14 Тобольска, построенное в 1788 г. в стиле ампир, реконструируют. Его приобрел инвестор через торги ДОМ.РФ, сообщает инвестагентство Тюменской области.

Объект культурного наследия был известен как "Дом провиантмейстера Северюкова", позже — "Дом Тобольской губернской почтовой конторы". После реставрации дом станет центром притяжения для жителей и гостей Тобольска.

На встрече в Тобольске инвестор Никита Абаскалов, представители Инвестиционного агентства Тюменской области и администрации города обсудили планы по реализации проекта.

Инвестиционное агентство обеспечит сопровождение проекта и окажет содействие в подключении инженерных коммуникаций.