В Тюмени в пожаре пострадал человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один человек получил травмы в пожаре на ул. Вербовая в Тюмени 17 октября. Там горела двухкомнатная квартира. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировали 5 человек. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В СНТ "Романтик" Тюменского округа горела хозяйственная постройка. Огонь повредил хозпостройку и дачный дом на площади 32 кв. м. Во время пожара пострадал один человек. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Из-за неосторожного обращения с огнем в п. Новоселезнево Казанского округа горел двухквартирный жилой дом. Огонь ликвидировали на площади 162 кв. м. Спасатели эвакуировали 2 человека. По той же причине в д. Ефимова Абатского округа горела хозяйственная постройка. Огонь повредил имущество на площади 36 кв. м.

В Тюмени из-за короткого замыкания на ул. Льва Каретина горел двухэтажный жилой дом. Огонь потушили на площади 72 кв. м. В п. Коммунар Исетского округа горела хозяйственная постройка. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

В Заводоуковском округе произошло возгорании автомобиля "ВАЗ – 2121". Огонь повредил автомобиль и сено на общей площади 806 кв. м. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации транспортного средства.

Всего в Тюменской области 17 октября зафиксировали 10 техногенных пожаров. Спасатели семь раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и пять раз оказали помощь населению.