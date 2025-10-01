  • 18 октября 202518.10.2025суббота
  • USD80,9834
    EUR94,5835
  • В Тюмени -1..1 С 0 м/с ветер западный

В Тюмени в пожаре пострадал человек

Происшествия, 14:23 18 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один человек получил травмы в пожаре на ул. Вербовая в Тюмени 17 октября. Там горела двухкомнатная квартира. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировали 5 человек. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В СНТ "Романтик" Тюменского округа горела хозяйственная постройка. Огонь повредил хозпостройку и дачный дом на площади 32 кв. м. Во время пожара пострадал один человек. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Из-за неосторожного обращения с огнем в п. Новоселезнево Казанского округа горел двухквартирный жилой дом. Огонь ликвидировали на площади 162 кв. м. Спасатели эвакуировали 2 человека. По той же причине в д. Ефимова Абатского округа горела хозяйственная постройка. Огонь повредил имущество на площади 36 кв. м.

В Тюмени из-за короткого замыкания на ул. Льва Каретина горел двухэтажный жилой дом. Огонь потушили на площади 72 кв. м. В п. Коммунар Исетского округа горела хозяйственная постройка. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

В Заводоуковском округе произошло возгорании автомобиля "ВАЗ – 2121". Огонь повредил автомобиль и сено на общей площади 806 кв. м. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации транспортного средства.

Всего в Тюменской области 17 октября зафиксировали 10 техногенных пожаров. Спасатели семь раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и пять раз оказали помощь населению.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:23 18.10.2025В Тюмени в пожаре пострадал человек
17:42 17.10.2025В Абатском округе подростку выплатят 80 тысяч рублей за укус бездомной собаки
15:41 17.10.2025Молодая тюменка украла у пенсионеров 1,1 млн рублей
14:46 17.10.2025Два года тюрьмы грозит тюменцу за кражу алкоголя и шоколада

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора