Смертельная авария произошла ночью на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Смертельная авария произошла на на 33-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в ночь на 19 октября. Здесь столкнулись Hyundai и "Газель", сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Предварительно, 54-летний водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную дистанцию. При этом он был пьян. Это подтвердило освидетельствование на алкоголь, показания алкотестера составили 0,98 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В ДТП погиб 54-летний пассажир Hyundai, водитель и 43-летняя пассажирка этой машины получила ранения. Водитель и погибший пассажир проживали в селе Каскара, пассажирка - жительница села Борки.

Обстоятельства ДТП выясняются.