Смертельная авария произошла ночью на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
Смертельная авария произошла на на 33-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в ночь на 19 октября. Здесь столкнулись Hyundai и "Газель", сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.
Предварительно, 54-летний водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную дистанцию. При этом он был пьян. Это подтвердило освидетельствование на алкоголь, показания алкотестера составили 0,98 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В ДТП погиб 54-летний пассажир Hyundai, водитель и 43-летняя пассажирка этой машины получила ранения. Водитель и погибший пассажир проживали в селе Каскара, пассажирка - жительница села Борки.
Обстоятельства ДТП выясняются.