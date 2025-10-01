Александр Моор поздравил работников дорожного хозяйства с праздником

| Фото: тг-канал Александра Моора | Фото: тг-канал Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, который они отмечают 19 октября.

"Общая протяженность автомобильных дорог в Тюменской области составляет почти 19,5 тысячи километров. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в этом году ремонтируем более 350 км дорог. И продолжаем строить новые развязки", - написал он в своих социальных сетях.

Один из значимых проектов сегодня – Южный коридор. Он состоит из нескольких дорожных объектов. В их числе новая развязка на Московском тракте. Процесс строительства продолжается, рабочее движение планируем запустить уже в этом году.

"Благодарю всех, кто своим трудом создаёт транспортную инфраструктуру, делает наши дороги качественными и удобными, ремонтирует и обслуживает их, производит материалы для строительства! Желаю всем работникам дорожного хозяйства здоровья и новых трудовых успехов", - заявил Александр Моор.