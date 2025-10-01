  • 19 октября 202519.10.2025воскресенье
  • USD80,9834
    EUR94,5835
  • В Тюмени 3..5 С 3 м/с ветер юго-западный

Александр Моор пожелал тюменским отцам здоровья, благополучия и гордости за своих детей

Губернатор, 11:42 19 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с Днем отца 19 октября. Он отметил, что отец - это опора семьи.

"Недавно состоялась церемония, на которой были вручены награды общественного признания "Отец солдата" нашим землякам. Это люди, которые на собственном примере воспитали честных, мужественных, самоотверженных защитников Родины", - написал в своих социальных сетях глава региона.

Среди награждённых – Вагас Абдразаков из Нижнетавдинского муниципального округа. Его сын Рустам с 2022 года находится на СВО, имеет государственные награды, медали "Участнику специальной военной операции" и "За отличие в военной службе" III степени.

Тюменец Сергей Медведев всегда мечтал, чтобы его сын вырос честным, добрым и смелым. Так и случилось. Владимир Медведев отправился защищать Родину на СВО весной 2024 года. При выполнении боевого долга проявил доблесть и отвагу. В декабре прошлого года Владимир, спасая раненых товарищей под минометным огнем, получил смертельное ранение. Посмертно награжден медалью "За Отвагу" и орденом Мужества.

Алексей Степанов из Ишима отправился в зону спецоперации вслед за своим старшим сыном. Иван Степанов на СВО с 2022 года, имеет медаль "За доблестную службу". Сам Алексей воевал в составе 90-й танковой дивизии, при штурме города Авдеевка получил ранение. После лечения в госпитале вернулся домой.

День отца зародился в стране по инициативе партии "Единая Россия". Президент Владимир Путин идею поддержал. "Теперь этот праздник – ещё один повод сказать добрые слова благодарности. Поздравляю всех отцов Тюменской области и желаю крепкого здоровья, благополучия и гордости за своих детей", - написал в поздравлении Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , День отца

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:42 19.10.2025Александр Моор пожелал тюменским отцам здоровья, благополучия и гордости за своих детей
10:15 19.10.2025Александр Моор поздравил работников дорожного хозяйства с праздником
15:52 17.10.2025Бойцы СВО поблагодарили тюменцев за новое оборудование
15:19 17.10.2025Бренд "Тобольск – ключ к Сибири" признан лучшей муниципальной практикой России

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора