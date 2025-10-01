Александр Моор пожелал тюменским отцам здоровья, благополучия и гордости за своих детей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с Днем отца 19 октября. Он отметил, что отец - это опора семьи.

"Недавно состоялась церемония, на которой были вручены награды общественного признания "Отец солдата" нашим землякам. Это люди, которые на собственном примере воспитали честных, мужественных, самоотверженных защитников Родины", - написал в своих социальных сетях глава региона.

Среди награждённых – Вагас Абдразаков из Нижнетавдинского муниципального округа. Его сын Рустам с 2022 года находится на СВО, имеет государственные награды, медали "Участнику специальной военной операции" и "За отличие в военной службе" III степени.

Тюменец Сергей Медведев всегда мечтал, чтобы его сын вырос честным, добрым и смелым. Так и случилось. Владимир Медведев отправился защищать Родину на СВО весной 2024 года. При выполнении боевого долга проявил доблесть и отвагу. В декабре прошлого года Владимир, спасая раненых товарищей под минометным огнем, получил смертельное ранение. Посмертно награжден медалью "За Отвагу" и орденом Мужества.

Алексей Степанов из Ишима отправился в зону спецоперации вслед за своим старшим сыном. Иван Степанов на СВО с 2022 года, имеет медаль "За доблестную службу". Сам Алексей воевал в составе 90-й танковой дивизии, при штурме города Авдеевка получил ранение. После лечения в госпитале вернулся домой.

День отца зародился в стране по инициативе партии "Единая Россия". Президент Владимир Путин идею поддержал. "Теперь этот праздник – ещё один повод сказать добрые слова благодарности. Поздравляю всех отцов Тюменской области и желаю крепкого здоровья, благополучия и гордости за своих детей", - написал в поздравлении Александр Моор.