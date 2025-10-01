Жителя Ярковского района задержали за кражи из магазинов

23-летнего селянина, подозреваемого в краже денег и товаров из двух магазинов в д. Шатанова, задержали сотрудники полиции в Ярковском районе.

В полицию обратились владельцы магазинов, они рассказали, что в торговых точках были разбиты окна и похищены денежные средства и товар.

Один собственник заявил о пропаже из кассы 6 тыс. рублей и пива, у второго из кассы похищено 9 тыс. рублей и продукты питания.

Сотрудники полиции установили, что кражу совершил местный житель, который летом уже проникал в магазины и похищал товары. Он свою вину признал.

Возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Тобольский межмуниципальный отдел МВД РФ.