Жителя Ярковского района задержали за кражи из магазинов
23-летнего селянина, подозреваемого в краже денег и товаров из двух магазинов в д. Шатанова, задержали сотрудники полиции в Ярковском районе.
В полицию обратились владельцы магазинов, они рассказали, что в торговых точках были разбиты окна и похищены денежные средства и товар.
Один собственник заявил о пропаже из кассы 6 тыс. рублей и пива, у второго из кассы похищено 9 тыс. рублей и продукты питания.
Сотрудники полиции установили, что кражу совершил местный житель, который летом уже проникал в магазины и похищал товары. Он свою вину признал.
Возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Тобольский межмуниципальный отдел МВД РФ.