Четыре техногенных пожара произошло в Тюменской области 19 октября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре техногенных пожара произошло в Тюменской области за минувшие сутки, 19 октября, сообщает региональное Управление МЧС России.

В первом часу ночи загорелась хозпостройка на ул. Титова в с. Армизонское. Огонь ликвидирован на площади 41 кв. м. Причина пожара устанавливается.

В девятом часу утра поступило сообщение о возгорании жилого дома на ул. Лунёва в Тюмени. Огонь ликвидирован на площади 80 кв. м. Причина устанавливается.

В двенадцатом часу произошло возгорание автомобиля "Камаз" в Вагайском муниципальном округе. Пожарные ликвидировали огонь на площади 5 кв. м. Предварительная причина - короткое замыкание.

В девятом часу вечера загорелся жилой дом в с. Армизонское. Огонь ликвидирован на площади 36 кв. м. Предварительная причина - нарушение правил эксплуатации печи.