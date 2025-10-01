  • 20 октября 202520.10.2025понедельник
500 вопросов поступило на прямую линию губернатора Тюменской области Александра Моора

Губернатор, 13:15 20 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Дороги, образование, общественный транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство - самые частые темы в вопросах на прямую линию, которую проведет губернатор Тюменской области Александр Моор 28 октября в 17 часов.

Уже поступило почти 500 вопросов, в социальных сетях оставлено более 600 комментариев, сообщил глава региона.

По количеству обращений сохраняется график прошлых лет. Особенно активно в этом году звонят на короткий номер 122. Напомним, что достаточно сказать "прямая линия" – и система сразу соединит с оператором.

Трансляцию прямой линии можно будет посмотреть в социальных сетях и на телеканалах: "Тюменское время" (21 кнопка, 17 часов и повтор в 21 час); "TVOЯ Тюмень" (22 кнопка, 17 часов); ОТР (9 кнопка, 17 часов); "Тобольское время" (22 кнопка, 17 часов).

"Спасибо за активность – это важно для каждого из нас. Все обращения будут отработаны", - подчеркнул Александр Моор.

# Александр Моор , прямая линия

﻿
