Участники проекта “Боевой кадровый резерв” получили качественные знания по системе госуправления

Губернатор, 18:45 20 октября 2025

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Участники проекта “Боевой кадровый резерв Тюменской области” получили качественные современные знания в такой сфере, как государственная политика и система госуправления. Особое внимание уделялось национальным проектам и вызовам, связанным с социально-экономическим развитием страны и региона.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сказал на заседании общественного совета регионального проекта "Боевой кадровый резерв". На нем подвели итоги первого этапа образовательной программы.

Средний балл по итогам выходного тестирования достиг почти 90%.

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Утверждена концепция второго образовательного модуля, который будет посвящен экономике и финансам. Планируем провести его в декабре 2025 года.

“Участие в проекте "Боевой кадровый резерв" позволит нашим бойцам, проявившим отвагу и доблесть при защите Родины, успешно реализовать свой потенциал в мирной жизни”, – заключил глава региона.

# Александр Моор , Боевой кадровый резерв

18:45 20.10.2025Участники проекта "Боевой кадровый резерв" получили качественные знания по системе госуправления
