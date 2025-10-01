  • 21 октября 202521.10.2025вторник
Тобольский школьник сломал однокласснице нос

Происшествия, 20:34 21 октября 2025

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

50 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда выплатят родители школьника из Тобольска его однокласснице. В феврале 2025 года во время урока английского языка мальчик ударил по лицу 14-летнюю девочку, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В больнице, куда пострадавшая обратилась с полученной травмой, диагностировали закрытый перелом костей носа слева.

Уголовное дело в отношении подростка возбуждать не стали, поскольку он не достиг возраста уголовной ответственности. Межрайонная прокуратура внесла директору школы представление, по результатам рассмотрения которого провели профилактические мероприятия. Классного руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности – ей объявлено замечание.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда с виновного подростка, а в случае отсутствия у него средств - с его родителей. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал 50 тыс. рублей. Исполнение решения суда прокуратура контролирует.

﻿
