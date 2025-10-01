Семенной фонд под новый урожай в Армизонском округе засыпан на 90 %
4 тыс. 119 тонн семян засыпали аграрии Армизонского округа под урожай будущего года - это 90 % потребности, сообщает администрация муниципалитета.
Уборочная страда близится к завершению. По данным отдела сельского хозяйства, на 21 октября обмолочено 18 тыс. 816 га зерновых и зернобобовых культур - 94 %. Валовый сбор пшеницы составил 28 тыс. 140 тонн, ячменя 6 тыс. 217 тонн, овса - 1 тыс. 902 тонны, гороха - 128 тонн. Из технических культур собрано 136 тонн рапса и 36 тонн льна.
Растениеводы продолжают осеннюю обработку земли – поднято 6 тыс. 768 га зяби - 49 % плана.