22-летний житель Вагайского района украл бензопилу стоимостью 60 тысяч рублей

Происшествия, 15:46 21 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

22-летнего жителя п. Первомайский Вагайского района обвиняют в краже дорогостоящей бензопилы. В полицию с сообщением о хищении инструмента стоимостью 60 тыс. рублей обратилась индивидуальная предпринимательница, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Инструмент пропал у сотрудников предприятия, которые работали в лесном массиве вблизи п. Первомайский. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Молодой человек свою вину признал и пояснил, что поздним вечером пришел в гости к знакомым на деляну, но рабочие уже спали. Тогда злоумышленник решил похитить для личного использования бензопилу, которая лежала на улице в свободном доступе.

Инструмент изъяли и вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по ст. "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

