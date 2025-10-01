Роль нейросетей в трансформации Тюмени в креативный кластер отметил федеральный эксперт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Искусственный интеллект становится полноценной частью жизни тюменцев – по данным опросов, больше половины жителей области ежедневно используют сервисы на основе нейросетей. Руководитель федерального конкурса "Креативное поколение" Николай Горелый убежден, что по мере своего распространения ИИ-технологии будут все заметнее влиять на занятость, образование и инвестиционную привлекательность региона. Особенно - в креативных индустриях: дизайне, IT, медиа и архитектуре.

“Креативные индустрии — это сфера, где идеи напрямую превращаются в экономический результат. Сегодня она приносит в экономику Тюменской области 251 млрд рублей и задействует более 27 тыс. человек – это 8% трудоустроенного населения. Регион одним из первых разработал стратегию развития креативных индустрий с фокусом на предпринимательство, привлечение талантов, партнёрство с крупным бизнесом и продвижение локальных брендов. Постепенно Тюмень трансформируется из классического промышленного региона в полноценный креативный кластер. Важную роль в этом играют новые ИИ-инструменты – они раскрывают творческий и аналитический потенциал, ускоряют создание контента и анализ данных”, – отмечает Горелый.

По словам эксперта, ИИ развивается быстрее, чем любая другая технология в истории человечества, и для регионов-лидеров важно не упустить момент адаптации. Всего за 2-3 года появилось множество новых профессий — промпт-инженеров, специалистов по генеративному дизайну, AI-продюсеров, тренеров нейросетей. Навыки работы с искусственным интеллектом становятся такой же необходимостью, как владение офисными программами десять лет назад, уверен эксперт.

По его мнению, важную роль в развитии креативного сектора экономики области сыграют меры поддержки предпринимателей и новые образовательные инициативы. Еще в 2021 году в Тюмени начало работать Агентство развития креативных индустрий (ТАРКИ), а в 2025 году открылось региональное отделение клуба продюсеров Агентства стратегических инициатив (АСИ). Кроме того, в конце 2024 года в Тюменском государственном университете запустили колледж искусственного интеллекта, креативного мышления и мастерства. Он стал первым подразделением среднего профессионального образования в ТюмГУ.

“Пересмотр моделей обучения в сторону интеграции навыков работы с ИИ-инструментами и креативного мышления – это ключ к воспитанию нового поколения специалистов, которые помогут развивать креативную экономику региона и Урала в целом. Конечно, для такой масштабной задачи не хватит даже ресурсов крупнейшего вуза Тюменской области – нужны системные меры как со стороны других университетов, так и на уровне школьного образования. Мы вступаем в эпоху, когда обучать работе с ИИ нужно с раннего детства”, – резюмировал Николай Горелый.