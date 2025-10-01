  • 21 октября 202521.10.2025вторник
Глав двух муниципалитетов выбрали в Тюменской области

Политика, 18:09 21 октября 2025

администрация Ишимского округа | Фото: администрация Ишимского округа

Сергей Ломовцев и Анатолий Игловиков возглавили муниципалитеты Тюменской области. Об этом пишет инфоцентр правительства региона.

В Ишимском округе на заседании думы первого созыва единогласным решением депутатов главой муниципалитета избран Сергей Ломовцев.

"Это большая честь и огромная ответственность. В рамках принятых сегодня депутатами решений заложен прочный фундамент для нашей будущей работы: утверждены структура администрации, реестр должностей и регламент работы с нормативно-правовыми актами. Это позволит нам действовать слаженно и эффективно", - отметил он.

администрация Упоровского округа | Фото: администрация Упоровского округа

В Упоровском округе новым составом местной думы на пост главы избран Анатолий Игловиков.

"Вместе с командой муниципалитета, местными предпринимателями и активными жителями округа мы будем продолжать нашу работу по развитию территории. Уверен, что совместными усилиями мы сможем реализовать множество интересных и полезных проектов, которые помогут добиться улучшений в различных сферах жизни – от благоустройства населенных пунктов до развития экономики и социальной сферы", — подчеркнул руководитель муниципалитета.

В заседании думы Ишимского муниципального округа приняли участие депутаты Тюменской областной думы — Владимир Ковин и Виктор Рейн.

18:09 21.10.2025
