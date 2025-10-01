Глав двух муниципалитетов выбрали в Тюменской области
Сергей Ломовцев и Анатолий Игловиков возглавили муниципалитеты Тюменской области. Об этом пишет инфоцентр правительства региона.
В Ишимском округе на заседании думы первого созыва единогласным решением депутатов главой муниципалитета избран Сергей Ломовцев.
"Это большая честь и огромная ответственность. В рамках принятых сегодня депутатами решений заложен прочный фундамент для нашей будущей работы: утверждены структура администрации, реестр должностей и регламент работы с нормативно-правовыми актами. Это позволит нам действовать слаженно и эффективно", - отметил он.
В Упоровском округе новым составом местной думы на пост главы избран Анатолий Игловиков.
"Вместе с командой муниципалитета, местными предпринимателями и активными жителями округа мы будем продолжать нашу работу по развитию территории. Уверен, что совместными усилиями мы сможем реализовать множество интересных и полезных проектов, которые помогут добиться улучшений в различных сферах жизни – от благоустройства населенных пунктов до развития экономики и социальной сферы", — подчеркнул руководитель муниципалитета.
В заседании думы Ишимского муниципального округа приняли участие депутаты Тюменской областной думы — Владимир Ковин и Виктор Рейн.