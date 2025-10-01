В Тюмени в районе улицы Московский тракт поменяли 500 метров водопровода

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 500 метров водопровода заменил тюменский водоканал в районе улицы Московский тракт в Тюмени. Старый стальной водовод, прослуживший около 40 лет, специалисты заменили трубами из современных полимерных материалов, сообщает пресс-служба компании.

"Предприятие системно выводит из эксплуатации коммуникации, которые потеряли надежность. На этом участке водопровода мы устранили несколько повреждений, поэтому заменили его. Завод-изготовитель гарантирует, что новые сети прослужат не менее полувека", - рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций "Росводоканал Тюмень" Владимир Шааб.

Новые коммуникации проложены методом горизонтально-направленного бурения. Современная технология позволяет строить коммуникации, не доставляя больших неудобств жителям и с наименьшим объемом земляных работ. На обновленной сети смонтировано пять новых колодцев, установлена эффективная запорная арматура. Комплекс работ выполнен без ограничения услуг. Водоснабжение потребовалось отключить лишь на время подключения нового водопровода к действующим коммуникациям.

Тюменский водоканал является одним из лидеров в стране по замене коммуникаций, потерявших надежность. Ежегодно в городе меняется не менее пяти процентов аварийных труб. Сейчас в Тюмени более 70 % водопроводных сетей из современных полимеров.