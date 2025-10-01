  • 23 октября 202523.10.2025четверг
Губернатор вручил награды в честь юбилея электрификации железнодорожного транспорта в Тюменской области

Губернатор, 18:18 23 октября 2025

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Награды в честь 40-летия электрификации железнодорожного транспорта в регионе вручил губернатор Тюменской области Александр Моор представителям отрасли 23 октября.

"Перевод линий на электрическую тягу обеспечил устойчивое сообщение между Уралом и Западной Сибирью, ускорил движение поездов по Транссибу, укрепил энергетические связи и заложил основу для дальнейшего роста промышленности и транспортной системы региона", - рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

﻿

Александр Моор лично поблагодарил ветеранов за заслуги в развитии железнодорожного транспорта.

Отметим, 40 лет назад завершилась электрификация железнодорожного участка Богданович – Называевская. Это стало важной вехой в развитии региона и всей Свердловской железной дороги.

