На дорогах Тюменской области произошло 177 аварий из-за нарушения дистанции

177 дорожно-транспортных происшествий произошло из-за нарушений дистанции и бокового интервала в Тюменской области с начала года. Водители сделали ошибочный выбор, сообщает региональная ГИБДД.

"Это почти вдвое больше, чем годом ранее, - отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. - В таких ДТП получили ранения 267 человек, это каждый десятый от общего количества раненых в дорожных авариях в Тюменской области, девять человек погибли".

В условиях межсезонья выбор безопасной дистанции особенно важен, так как тормозной путь на скользкой дороге увеличивается, ошибки в выборе дистанции могут привести к дорожной трагедии.

Автоинспекторы проводят разъяснительную работу с участниками движения. Зачастую водители не могут правильно выбрать безопасную дистанцию из-за больших скоростей, а также в ночное время.