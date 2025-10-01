  • 24 октября 202524.10.2025пятница
Делегация Тюменской области работает на съезде министров экономического развития субъектов России

Экономика, 12:58 24 октября 2025

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Заместитель губернатора Андрей Пантелеев, директор департамента экономики Максим Скворцов и генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов в составе делегации Тюменской области участвуют в работе III Съезда министров экономического развития субъектов России.

Мероприятие проходит под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова. На площадках форума представляют ключевые результаты 2025 года по реализации мероприятий национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Участники обсуждают вопросы формирования и реализации инвестиционного климата в регионах, а также меры по поддержке малого и среднего предпринимательства. В центре внимания — инструменты регионального развития, повышение производительности труда, инвестиции, развитие креативной экономики и внедрение новых технологических решений, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

