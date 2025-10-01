Губернатор Тюменской области поздравил земляков с Днем автомобилиста

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

С Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта поздравил земляков губернатор Тюменской области Александр Моор.

В своем Telegram-канале глава региона отметил, что праздник объединяет всех, кто связан с автомобильной отраслью – водителей, механиков, диспетчеров, инженеров, работников дорожных служб и транспортных предприятий.

"Тюменская область традиционно входит в число регионов с развитой транспортной системой. Сегодня у нас работают 37 перевозчиков, на линию выходят более двух тысяч автобусов. Ежегодно ими пользуются около 170 миллионов пассажиров. В сфере такси задействованы более двух тысяч перевозчиков и свыше 11 тысяч автомобилей", - привел данные Александр Моор.

Губернатор отметил, что отраслевая программа, рассчитанная до 2030 г., предусматривает масштабное обновление парка – более 1,5 тыс. автобусов. Внедряются новые технологии, повышается уровень комфорта и безопасности на дорогах.