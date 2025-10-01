Жители Тюмени узнают больше о важности принятия себя на спектакле "Тело"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О важности принятия себя узнают больше жители Тюмени на спектакле "Тело". Он пройдет в Молодежном театральном центре "Космос" 30 октября, начало в 19 часов.

"В современном мире на людей часто влияют стандарты красоты и медийное окружение. Наша задача — через формат пластического спектакля напомнить людям, как важно принимать свое тело и бережно относиться к себе. Мы верим, что спектакль поможет зрителям почувствовать внутреннюю гармонию и увидеть уникальную красоту в себе и окружающих", — поделилась с редакцией Moi-portal.ru руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Ирина Вадачкория.

Через призму пластического театра и хореографии показано, что происходит, когда человек теряет связь со своим телом и становится неуверенным в себе. Это часто влияет на отношения с окружающим миром и приводит к низкой самооценке, конфликтам и одиночеству. При этом, любовь к себе и обретение внутренней стабильности помогают выстраивать доверительные и искренние отношения с другими людьми.

Отметим, проект "Тело" состоит из фотовыставки, инсталляции и спектакля. Выставку и инсталляцию тюменцы уже могут посетить до 30 октября в холле Молодежного театрального центра "Космос". Проект реализуется при поддержке конкурса "ЦЕХ". Режиссер — Яна Быкова.

Вход бесплатный по предварительной регистрации в группе "Космос | Молодежный театральный центр".

Возрастное ограничение: 12+.