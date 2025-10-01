Треть жителей Тюменской области не установили самозапрет на кредиты

| Фото: стопмошенники72.рф | Фото: стопмошенники72.рф

29% жителей Тюменской области отказались от самозапрета на получение кредитов через "Госуслуги" или МФЦ. Исследование на тему кибербезопасности среди жителей Тюменской области провели с 30 июля по 18 августа 2025 года среди 553 пользователей социальных сетей, сообщает "стопмошенники72.рф".

26% опрошенных уже воспользовались услугой, еще 23% планируют подключить ее подключить. Наиболее ответственно к защите своих данных подходят люди старше 55 лет — 27% из них готовы подключить самозапрет.

"Звонят и говорят, что я взяла кредит на 300 тысяч рублей. А я в жизни кредитов не брала. Оказалось — мошенники", — рассказывает 58-летняя Галина Петровна из Тюмени. После этого случая она немедленно подключила самозапрет через "Госуслуги".

Массовый отказ от использования самозапрета на кредиты создает идеальную среду для процветания мошенничества. Каждый незащищенный гражданин — это потенциальная жертва, которая может лишиться не только денег, но и кредитной истории на долгие годы. Мошенники целенаправленно эксплуатируют человеческую беспечность и лень.