Тюменцев предупреждают о волне обмана на теме снятия самозапретов

Общество, 11:39 25 октября 2025

О новой волне мошенничества предупреждают жителей Тюменской области. Злоумышленники используют механизмы самоограничения жителей в сфере финансовых операций и азартных игр.

Мошенники создают технически совершенные подделки официальных порталов, где предлагают упрощенную процедуру снятия запретов, сообщает tmn.aif.ru.

"Они активно используют тот факт, что люди, добровольно установившие запреты, могут испытывать желание отменить их. Сталкиваясь с легитимными бюрократическими процедурами, они ищут более простые пути, что делает их уязвимыми для манипуляций", - рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Эксперт подчеркнул, что защита требует формирования критического мышления. Государственные порталы никогда не запрашивают полные данные банковских карт, не требуют оплаты через сомнительные платежные системы и не предлагают ускоренные процедуры в обход установленных регламентов.

Развитие цифровой гигиены требует постоянного повышения осведомленности о новых методах социальной инженерии, регулярного мониторинга банковских операций и немедленного реагирования на подозрительную активность. Специалисты рекомендуют самостоятельно вводить адреса официальных сайтов, избегая переходов по сторонним ссылкам, использовать двухфакторную аутентификацию и проверять цифровые сертификаты веб-сайтов перед вводом конфиденциальной информации.

