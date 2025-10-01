Тюменцев предупредили о мошенниках, которые просят задекларировать деньги

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" (архив) фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" (архив)

Современные преступники умело пользуются юридической лексикой, подменяя смыслы и эксплуатируя страх граждан перед государственными структурами, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Мошенники часто используют слово "декларирование" как ключевой элемент легенды, придающий обману вид официальной процедуры", - отмечено в сообщении. – Например, ваши средства необходимо срочно декларировать, иначе они будут изъяты в ходе обыска!".

Дальше в ход идут "приказы Центробанка", "распоряжения следователя" и "новые требования Генпрокуратуры". Но за громкими словами нет ничего, кроме попытки заставить человека добровольно перевести или передать свои деньги злоумышленникам. Необходимо знать, что в юридическом смысле декларация — это документ, в котором гражданин официально сообщает государству определённые сведения.

На практике это может быть налоговая декларация (форма 3-НДФЛ) — подается в Федеральную налоговую службу для отражения доходов, полученных не через работодателя (продажа имущества, аренда, выигрыши, зарубежные доходы и т. д.); отдельными категориями лиц (например, госслужащими) в рамках антикоррупционного контроля продается декларация о доходах и имуществе.

Таможенная декларация заполняется при ввозе или вывозе товаров и валюты через границу. Декларация по валютным операциям оформляется юридическими лицами и резидентами при движении капитала за рубежом.

"Во всех этих случаях декларация — это заявление в государственный орган, а не перевод средств куда-либо, - подчеркнуто в сообщении. - Ни налоговая служба, ни Центральный Банк, ни прокуратуры не требуют срочных переводов, не оформляют "декларации по телефону" и не используют мессенджеры для уведомлений. Если собеседник произносит фразу "вам нужно задекларировать свои наличные денежные средства" — это всегда мошенник".