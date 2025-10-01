  • 21 октября 202521.10.2025вторник
26 миллионов рублей мошенники украли у тюменцев за минувшую неделю

Происшествия, 11:54 21 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 26 млн рублей мошенники украли у жителей Тюменской области за минувшую неделю. Всего от действий злоумышленников пострадало 50 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Наибольшая сумма похищенных средств составила 10,5 млн рублей. Неизвестный позвонил тюменке, ввел ее в заблуждение. Под предлогом инвестирования денег в криптовалютную биржу, убедил потерпевшую перечислить 10,5 млн рублей.

Прокуратура Ленинского административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.


