Тоболяк перешёл по отправленной мошенниками ссылке и лишился денег

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тоболяк перешел по ссылке с текстом "Это ты на видео?" и лишился денежных средств, сообщает УМВД РФ по Тюменской области.

В полицию Тобольска обратился 47-летний мужчина. Он рассказал, что получил в мессенджере сообщение от знакомой со ссылкой на файл.

Не заподозрив подвоха, мужчина нажал кнопку "Скачать видео", но оно у него не открылось. Далее потерпевший увидел, что с его кредитной карты в маркетплейсе сделана покупка на 24 тыс. 500 рублей.

Позже он также узнал, что на него оформлен микрозайм на сумму 30 тыс. рублей. Аккаунт, с которого был отправлен файл, был удалён.

Выяснилось, что мошенники создали поддельный аккаунт и рассылали вредоносные программы, с помощью которых получали доступ к чужим телефонам.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Кража, совершённая с банковского счёта" и "Мошенничество".