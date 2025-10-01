  • 14 октября 202514.10.2025вторник
Каждый третий житель Тюменской области остается добровольной мишенью для мошенников

Общество, 19:56 14 октября 2025

Евгений Шульц | Фото: Евгений Шульц

34% жителей Тюменской области остаются беззащитными перед мошенниками.

Они не используют никаких защитных приложений или сервисов, фактически оставляя свои телефоны открытыми для атак киберпреступников. Исследование на тему кибербезопасности среди жителей Тюменской области выявило тревожную картину: в то время как технологии защиты становятся доступнее, значительная часть населения игнорирует элементарные меры безопасности.

Парадокс современного общества заключается в том, что при наличии множества бесплатных и простых в использовании защитных инструментов треть населения остается уязвимой по собственной воле. 52% опрошенных все же установили программы-защитники — определители номеров, антиспам-сервисы и блокировщики подозрительных звонков.

Чаще всего дополнительную защиту на смартфон устанавливают люди в возрасте 35-54 лет (59%) и работники коммерческой сферы (62%). Эти группы вероятно чаще сталкиваются с попытками мошенничества в рамках своей профессиональной деятельности и лучше понимают масштаб угрозы.

Предприниматели и самозанятые — люди, которые должны быть наиболее осведомлены о финансовых рисках — оказались в числе наименее защищенных. 47% представителей этой группы не используют никаких защитных сервисов, делая себя идеальными мишенями для телефонного мошенничества.

В мире, где телефонные мошенники наносят экономике ущерб в миллиарды рублей ежегодно, отказ от элементарной защиты становится не просто неразумным — он становится социально безответственным. Каждый незащищенный телефон увеличивает прибыльность преступного бизнеса и стимулирует его дальнейшее развитие.

Защитить свой телефон можно одним нажатием.

Исследование на тему кибербезопасности жителей Тюменской области Автономная некоммерческая организация "Центр информационных проектов" провела с 30 июля по 18 августа. Опрос проходил методом River-Sampling среди пользователей социальных сетей. В выборке — 553 человека: 44% мужчины и 56% женщин.

# безопасность , мошенники , мошенничество

