97 тюменцев обманули мошенники за минувшую неделю

Происшествия, 20:10 16 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

97 жителей Тюменской области пострадали от действий телефонных и интернет-мошенников с 6 по 12 октября. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 31 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Наибольшая сумма похищенных денег составила 4,1 млн руб. Неизвестный позвонил на сотовый телефон супругов-пенсионеров, представился сотрудником ФСБ и ввел их в заблуждение. Под предлогом предотвращения посредничества ВСУ, убедил потерпевших перечислить более 1,5 млн.

Прокуратура Центрального административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.

# мошенники , прокуратура

