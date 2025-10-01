97 тюменцев обманули мошенники за минувшую неделю

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

97 жителей Тюменской области пострадали от действий телефонных и интернет-мошенников с 6 по 12 октября. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 31 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Наибольшая сумма похищенных денег составила 4,1 млн руб. Неизвестный позвонил на сотовый телефон супругов-пенсионеров, представился сотрудником ФСБ и ввел их в заблуждение. Под предлогом предотвращения посредничества ВСУ, убедил потерпевших перечислить более 1,5 млн.

Прокуратура Центрального административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.