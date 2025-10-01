В МВД предупредили, что неожиданный перевод на карту может оказаться частью мошеннической схемы

Неожиданный перевод на карту может оказаться не подарком, а частью мошеннической схемы.

Злоумышленники могут использовать подобные переводы, чтобы добавить еще одно звено в цепь обналичивания средств или после получения обратного перевода начать запугивать гражданина под предлогом финансирования террористических организаций, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Если на вашу карту поступили средства от неизвестного отправителя, необходимо, прежде всего убедиться, что деньги действительно зачислены на ваш счёт. "Иногда мошенники рассылают поддельные уведомления о переводах. Проверяйте баланс только через официальный мобильный банк или сайт", - отмечено в сообщении.

Затем следует связаться со своим банком — через горячую линию, чат в приложении или офис. Банк зарегистрирует обращение и проведёт проверку источника перевода.

Не стоит использовать поступившие средства, даже если сумма небольшая. Ее расходование может быть признано неосновательным обогащением, что влечет обязанность вернуть деньги и возможные судебные издержки. Но не стоит и возвращать перевод самостоятельно. Если кто-то сообщает, что "ошибочно перевел деньги" и просит вернуть их на другие реквизиты, это может быть часть мошеннической схемы. Все операции по возврату должны проходить только через банк.

Специалисты рекомендуют использовать официальные функции возврата. В некоторых банках, например в Сбербанке, предусмотрена безопасная функция "возврата ошибочного перевода" прямо в приложении. Это исключает передачу данных посторонним и защищает от подделок. Нужно сохранить всю переписку и звонки, зафиксировать сообщения и контакты, связанные с переводом, — они могут пригодиться при разбирательстве.

Следуя этим рекомендациям, можно минимизировать риски и защитить себя. Информацию о защите от кибермошенничества можно найти на сайте стопмошенники72.рф.