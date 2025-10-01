  • 18 октября 202518.10.2025суббота
Девять мошенников поймали благодаря центру безопасности платформы MAX

Общество, 16:17 18 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

9 мошенников задержали сотрудники МВД России совместно с центром безопасности платформы MAX в сентябре 2025 года, сообщает пресс-служба мессенджера.

Преступники действовали в разных городах страны. На протяжении длительного времени при помощи мессенджеров занимались хищениями денежных средств граждан. Их деятельность остановлена, проводятся необходимые мероприятия по возврату похищенных средств.

Всего за прошлый месяц центр безопасности заблокировал 105 тыс. подозрительных аккаунтов, выявлено и удалено более 350 тыс. вредоносных файлов.

Центр безопасности МАХ отвечает за работу с обращениями пользователей и пресечение мошеннических активностей. Специалисты используют автоматизированные технические системы и мониторят обращения пользователей в режиме 24/7. В сентябре через кнопку "Пожаловаться" пользователи направили 68 тыс. обращений. Среднее время рассмотрения обращения составило менее четырех минут.

# мошенники , УМВД России

