В Тюмени создали видеоинструкцию, которая помогает распознать схемы обмана мошенников

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Видеоинструкцию, которая помогает распознать схемы обмана мошенников, создали в Тюменской области. В видеоуроке просто и понятно объясняется, как действуют злоумышленники и что делать, чтобы не стать жертвой.

Ведущим видеоурока стал радиоведущий "Диполь ФМ" Роман Ильич. Его выбрали сами жители региона: по результатам опроса и кастинга именно Роман вызвал максимальное доверие аудитории.

Главное преимущество ролика — его простота и практичность. Реальные ситуации показаны на примерах, которые легко запомнить, а информация изложена понятным языком без сложных терминов. Видео не пугает, а даёт чёткий алгоритм действий: что говорить, куда звонить, на что обращать внимание. За 8 минут тюменцы смогут понять, как отличить фейковый звонок от настоящего и что делать, если вам уже позвонили. Смотрите ролик на стопмошенники72.рф.

Проект стопмошенники72.рф реализуется при поддержке правительства Тюменской области.