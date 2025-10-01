Тюменцев предупредили о мошенниках, которые маскируются под руководителей компаний

ВТБ предупреждает о значительном росте мошеннических атак в мессенджерах и по телефону, где злоумышленники маскируются под руководителей компаний. Создавая дублирующие аккаунты, они стремятся воспользоваться их авторитетом, якобы уточнить важный вопрос или попросить перезвонить — всё для последующих обманных действий.

"Мы фиксируем рост числа попыток обмана, когда мошенники выдают себя за руководителей компаний или партнеров. В таких схемах они играют на доверии к авторитету и создают искусственную срочность с элементами секретности, чтобы заставить человека действовать быстро, не успев всё критически оценить, - сообщил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев. - Новые технологии, включая искусственный интеллект, делают эти атаки всё более правдоподобными — от поддельных голосов до убедительных сообщений. Поэтому призываю сохранять "холодную голову" и убедиться, что вы действительно общаетесь именно с этим человеком, особенно когда он пишет с нового аккаунта, перезвонив ему по проверенному каналу связи".

Сценарии мошенничества состоят из нескольких этапов и основаны на методах социальной инженерии, предупреждает пресс-служба ВТБ в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Злоумышленники создают в мессенджерах фейковый аккаунт, используя фотографию и реальные данные руководителя компании. Номер телефона при этом может быть скрыт. Сам топ-менеджер при этом не теряет управление своим основным аккаунтом.

Для создания иллюзии официальности и правдоподобности мошенники совершают первый звонок с "плохой слышимостью", чтобы переместить беседу в мессенджер. Сотруднику они сообщают о проведении в компании проверки с участием представителей правоохранительных органов. Клиентам пишут о необходимости срочно уточнить важный вопрос.

Спустя время звонок поступает уже от имени "службы безопасности" или "топ-менеджера". Для усиления давления используется видеозвонок, где с помощью технологий искусственного интеллекта может быть сгенерировано изображение реального руководителя.

ВТБ рекомендует при подозрительных звонках или сообщениях следовать простым правилам. Проверить отправителя, обращая внимание на номер телефона, дату создания аккаунта, обновления фото или имени в профиле, а также на появление дублирующего аккаунта, если вы ранее общались с этим собеседником.

Анализировать детали при нестандартных приветствиях, необычных требованиях, спешке или секретности. Никогда не передавать пароли, PIN, CVC/CVV-коды карт, SMS- или push-коды. Не открывать вложения или переходить по ссылкам от сомнительных контактов — они могут содержать вирусы. Перезвонить собеседнику по проверенному каналу связи, чтобы подтвердить информацию.