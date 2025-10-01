Восемь километров дорог отремонтировали в Ишиме за сезон

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

22 участка городских дорог общей протяженностью 8 км отремонтировали в Ишиме за 2025 г. Кроме того, заасфальтировали более 2 км тротуаров, рассказал глава муниципалитета Федор Шишкин.

"Продолжаем приводить дороги в нормативное состояние. Дал поручение проработать вопрос по ремонту городских улиц так, чтобы количество грунтовых дорог свести к нулю. На сегодня таковых в Ишиме остаётся около двух километров пятьсот метров", - уточнил глава города.

Он отметил, что специалисты муниципалитета просчитывают необходимый объем финансов для дорожного ремонта в 2026 г.