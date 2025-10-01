С Международным днём школьных библиотек поздравили депутаты работников тюменской гимназии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Библиотекарей гимназии № 4 поздравили с профессиональным праздником председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова и депутат Руслан Сабиров 27 октября. В честь Международного дня школьных библиотек депутат передал гимназии сборник стихов для детей тюменца Владимира Молодованова, отмеченный дипломом конкурса "Книга года – 2025".

О работе библиотеки современной школы гостям рассказал директор учебного заведения Владимир Тарасов. Сюда, по его словам, с удовольствием приходят и старшеклассники, и дети помладше. Книжный фонд библиотеки в настоящее время составляет, помимо учебников, более семи тысяч экземпляров, книгохранилище регулярно пополняется с учётом увеличения числа учащихся.

В компьютерном классе старшеклассники гимназии готовят доклады, выступления, а также выполняют домашние задания. В локации для детей начальной школы проходят круглые столы и настольные игры. Владимир Тарасов подчеркнул, что живая книга по-прежнему востребована даже сегодня, когда подростки могут найти всю необходимую информацию в интернете.

"Здорово, что в библиотеках наших школ так широко представлена детская литература, есть уголки для маленьких читателей, - считает депутат Руслан Сабиров. - Сегодня мы передали для пополнения фонда нашего земляка и надеемся, что дети будут читать его замечательные стихи".

"Посетив эту гимназию, мы не могли не пройти по и другим её локациям, - подвела итог Светлана Иванова. - Посмотрели актовый зал, рассчитанный на 250 мест. Здесь несколько спортивных залов, в самом большом могут одновременно проходить два урока, причём у старших и младших классов". Она также подчеркнула, что в коллективе гимназии, насчитывающем более 200 человек, 40 работников - это мужчины.

Николай Ступников