Электросетевой комплекс Тюменской области подготовлен к зимним нагрузкам

Экономика, 14:52 28 октября 2025

пресс-служба "Россети Тюмень" | Фото: пресс-служба "Россети Тюмень"

Компания "Россети Тюмень" подвела итоги реализации программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов в Тюменской области. В течение года специалисты отремонтировали более 400 км линий электропередачи и свыше 260 трансформаторных подстанций.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей в зимний период энергетики заменили 134 км провода и более 2,4 тыс. изоляторов. Свыше 3,6 тыс. дефектных опор заменены на новые, еще порядка 1,6 тыс. усилены. На подстанциях 35-110 кВ были отремонтированы 16 трансформаторов, 39 выключателей и 77 разъединителей, проведена замена 392 опорно-стержневых изоляторов 35 кВ и выше. Кроме того, свыше 1,2 тыс. гектаров охранных зон ЛЭП были очищены от древесно-кустарниковой растительности во избежание рисков технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода.

Значительный объем технических мероприятий пришелся на самый густонаселенный Тюменский район. В распределительных сетях, от которых непосредственно обеспечиваются электроэнергией потребители, отремонтирована 61 трансформаторная подстанция и 30 километров линий электропередачи. На опорной сети высокого класса напряжения, снабжающей электроэнергией объекты смежных локальных сетевых организаций, специалисты провели капитальный ремонт основного оборудования на четырех подстанциях 110 кВ: "Винзили", "Нариманово", "Кыштырла" и "Созоново".

Всего на реализацию программы ТОиР энергокомпания направила 1,55 млрд рублей. Работы, выполненные в строгом соответствии с утвержденными графиками, позволили обеспечить готовность электросетевого комплекса региона к прохождению зимнего периода.

# Россети Тюмень , электричество , энергетика

