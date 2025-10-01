Участники "Боевого кадрового резерва" стали героями фильма "Завтра наступит"

  • 29 октября 202529.10.2025среда
Общество, 18:31 29 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участник "Боевого кадрового резерва" стали героями нового многосерийного фильма "Завтра наступит". Съемки о героях начались в Тюменской области. В своей работе творческая команда рассказывает о тех, кто выполнил свой воинский долг, адаптируется к мирной жизни и о погибших бойцах.

Одна и героинь - медсестра Яна Кошкина, позывной "Ромашка", на СВО была командиром эвакуационной группы. Она спасла раненого бойца, вынесла его из-под огня. А спустя год погибнет, выполняя свой служебный долг.

"Данный фильм показывает все, что происходит в зоне специальной военной операции, чтобы люди понимали, каким трудом, какими подвигами оплачено наше мирное небо здесь. И каждый из нас должен понимать и ценить то, что делают там для нас такие ребята", - поделился участник регионального проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области", социальный координатор регионального отделения госфонда "Защитники Отечества" Семен Аполонов.

Он и сам прошел много испытаний, после ранения начал служить уже на мирном поприще, помогая ветеранам СВО и их семьям. А благодаря программе "Боевой кадровый резерв" сможет быть полезным своему региону и стране.

По словам исполнительного продюсера, второго режиссёра фильма "Завтра наступит" Яны Чечулиной, в числе участников съёмочной группы - реальные герои спецоперации: "Всё случилось благодаря людям. Это самый главный наш резерв, самая главная наша поддержка".

Отметим, что Тюмень не единственное место съёмок фильма. Съёмочная площадка фильма "Завтра наступит" вышла далеко за пределы Уральского федерального округа - и в каждом регионе в съёмках будут принимать участие ветераны спецоперации. Премьерный показ первых серий на большом экране запланирован на конец 2026 года.

# Боевой кадровый резерв , ветераны СВО , документальное кино

