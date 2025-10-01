  • 30 октября 202530.10.2025четверг
  • USD79,4715
    EUR92,2466
  • В Тюмени 5..7 С 1 м/с ветер южный

Трансляция прямой линии губернатора Александра Моора

В Тюмени состоялась премьера фильма "Отец" о священнике в Донбассе

Общество, 19:30 29 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьера документально‑художественного фильма "Отец" режиссера Любови Марецкой состоялась 29 октября в Тюмени во Дворце творчества и спорта "Пионер" в рамках Международного молодежного военно‑патриотического фестиваля "Димитриевская суббота". Картина, созданная при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, объединила в зрительном зале школьников, юнармейцев, курсантов ТВВИКУ им. А. И. Прошлякова и представителей ветеранского сообщества.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фильм раскрывает глубоко личную историю о том, как в 2014 году военный священник Владимир Марецкий, отец режиссера, встал на защиту Донбасса, пережил плен и вернулся на передовую. Роль главного героя играет сам Владимир Марецкий.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открывая показ, заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер подчеркнул значение фильма для сохранения исторической памяти и диалога между поколениями: "Этот фильм даст возможность присутствующим побывать на передовой, найти ответы на собственные внутренние вопросы: выбора, нравственности и понимания того, во имя чего совершается тот или иной поступок". Он добавил, что очень важно возвращаться к сути и привел слова генерала Карбышева, который в последние минуты своей жизни сказал: "Думайте о Родине, и мужество не покинет вас".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Любовь Марецкая призналась, что снимала фильм как дань уважения отцу и его жизненному выбору. "Я хотела рассказать историю своего отца не ради хроники, а чтобы показать: даже спустя годы он не теряет веры, ждет победы и продолжает поддерживать тех, кто на передовой. Этот фильм о том, как один человек словом может вдохновить других, как важно не опускать руки и оставаться человеком в любых обстоятельствах", - поделилась режиссер и подчеркнула, что фильм не про войну, а про человеческие судьбы.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работа над картиной длилась пять месяцев, в том числе в зоне СВО. За документальный труд автор была удостоена медали Александра Твардовского. Процесс съемок оказался полон испытаний. После инсульта у отца режиссера появились ограничения по здоровью, и некоторые сцены пришлось адаптировать: упростить действия, но сохранить достоинство и мужественный облик героя. "Я требовала от него как режиссер, хотя внутри мне было больно", - рассказала девушка.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На вопрос из зала о сложностях во время съемок режиссер ответила, что они возникали. На отдельных локациях пропадал записанный звук, в кадре возникали нежелательные отражения от оборудования, а в ряде эпизодов сбои так и не удалось исправить.

Ночные съемки осложнялись комендантским часом, потому что команду нужно было вовремя возвращать, а некоторым участникам приходилось оставаться на ночлег у местных жителей. К тому же октябрьские съемки неожиданно застали снегопад и морозы, хотя по замыслу нужны были весенние или осенние пейзажи. Тем не менее, команда научилась работать в любых условиях.

Еще один вопрос из зала от кадета детского морского центра "Алый парус" Артема Терехова прозвучал так: "Какой эпизод можно назвать сердцем фильма и почему?"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Любовь Марецкая отметила, что для нее лично особую эмоциональную силу несет сцена, где ее отцу надевают на голову мешок, и он читает молитву в момент, когда уверен, что сейчас ему предстоит смерть. "Он не просто молился – он просил, чтобы Господь забрал его с товарищами к себе, по сути, он себя отпел. И если суждено погибнуть, чтобы они ушли не брошенными, а погребенными. Для меня этот кадр самый тяжелый", - поделилась режиссер.

Для зрителей же, продолжила она, приметна фраза отца, когда он говорит парням, что они избранные: "Матери и жены погибших находят в этих словах утешение, поддержку и понимание, что все происходит не просто так".

История фильма началась в 2023 году на питчинге образовательной программы "#Своекино", грантовую поддержку проект получил в 2024. Сегодня картину уже показали в ряде городов России, и интерес к ней продолжает расти. Поступило предложение перевести фильм на английский язык, зарубежная премьера запланирована на середину 2026 года.

﻿

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# военно-патриотическое воспитание , документальное кино , Донбасс , священник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:30 29.10.2025В Тюмени состоялась премьера фильма "Отец" о священнике в Донбассе
19:16 29.10.2025Пожилые тюменцы узнали больше о безопасности в интернете на правовом марафоне
18:52 29.10.2025Тюменская область вошла в топ-10 регионов по количеству заявок от вузов на конкурс общества "Знание"
18:45 29.10.2025Команда ТИУ выиграла областной Кубок первокурсников по интеллектуальным играм

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора