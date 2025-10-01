В Тюмени состоялась премьера фильма "Отец" о священнике в Донбассе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьера документально‑художественного фильма "Отец" режиссера Любови Марецкой состоялась 29 октября в Тюмени во Дворце творчества и спорта "Пионер" в рамках Международного молодежного военно‑патриотического фестиваля "Димитриевская суббота". Картина, созданная при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, объединила в зрительном зале школьников, юнармейцев, курсантов ТВВИКУ им. А. И. Прошлякова и представителей ветеранского сообщества.

Фильм раскрывает глубоко личную историю о том, как в 2014 году военный священник Владимир Марецкий, отец режиссера, встал на защиту Донбасса, пережил плен и вернулся на передовую. Роль главного героя играет сам Владимир Марецкий.

Открывая показ, заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер подчеркнул значение фильма для сохранения исторической памяти и диалога между поколениями: "Этот фильм даст возможность присутствующим побывать на передовой, найти ответы на собственные внутренние вопросы: выбора, нравственности и понимания того, во имя чего совершается тот или иной поступок". Он добавил, что очень важно возвращаться к сути и привел слова генерала Карбышева, который в последние минуты своей жизни сказал: "Думайте о Родине, и мужество не покинет вас".

Любовь Марецкая призналась, что снимала фильм как дань уважения отцу и его жизненному выбору. "Я хотела рассказать историю своего отца не ради хроники, а чтобы показать: даже спустя годы он не теряет веры, ждет победы и продолжает поддерживать тех, кто на передовой. Этот фильм о том, как один человек словом может вдохновить других, как важно не опускать руки и оставаться человеком в любых обстоятельствах", - поделилась режиссер и подчеркнула, что фильм не про войну, а про человеческие судьбы.

Работа над картиной длилась пять месяцев, в том числе в зоне СВО. За документальный труд автор была удостоена медали Александра Твардовского. Процесс съемок оказался полон испытаний. После инсульта у отца режиссера появились ограничения по здоровью, и некоторые сцены пришлось адаптировать: упростить действия, но сохранить достоинство и мужественный облик героя. "Я требовала от него как режиссер, хотя внутри мне было больно", - рассказала девушка.

На вопрос из зала о сложностях во время съемок режиссер ответила, что они возникали. На отдельных локациях пропадал записанный звук, в кадре возникали нежелательные отражения от оборудования, а в ряде эпизодов сбои так и не удалось исправить.

Ночные съемки осложнялись комендантским часом, потому что команду нужно было вовремя возвращать, а некоторым участникам приходилось оставаться на ночлег у местных жителей. К тому же октябрьские съемки неожиданно застали снегопад и морозы, хотя по замыслу нужны были весенние или осенние пейзажи. Тем не менее, команда научилась работать в любых условиях.

Еще один вопрос из зала от кадета детского морского центра "Алый парус" Артема Терехова прозвучал так: "Какой эпизод можно назвать сердцем фильма и почему?"

Любовь Марецкая отметила, что для нее лично особую эмоциональную силу несет сцена, где ее отцу надевают на голову мешок, и он читает молитву в момент, когда уверен, что сейчас ему предстоит смерть. "Он не просто молился – он просил, чтобы Господь забрал его с товарищами к себе, по сути, он себя отпел. И если суждено погибнуть, чтобы они ушли не брошенными, а погребенными. Для меня этот кадр самый тяжелый", - поделилась режиссер.

Для зрителей же, продолжила она, приметна фраза отца, когда он говорит парням, что они избранные: "Матери и жены погибших находят в этих словах утешение, поддержку и понимание, что все происходит не просто так".

История фильма началась в 2023 году на питчинге образовательной программы "#Своекино", грантовую поддержку проект получил в 2024. Сегодня картину уже показали в ряде городов России, и интерес к ней продолжает расти. Поступило предложение перевести фильм на английский язык, зарубежная премьера запланирована на середину 2026 года.

Инна Кондрашкина