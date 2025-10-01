  • 31 октября 202531.10.2025пятница
В Тюменской области зарплату 400 тысяч рублей предлагают в IT

Экономика, 20:55 30 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 200 вакансий с требованием навыков работы с различными цифровыми инструментами было открыто или обновлено в Тюменской области в октябре. Зарплаты для специалистов достигают 400 тыс. рублей, сообщают аналитики рекрутинговой платформы hh.ru

"Чаще всего такие условия встречаются в вакансиях программистов и разработчиков, но они возникают в предложениях и для бухгалтеров, инженеров ПТО, инженеров-сметчиков, делопроизводителей, помощников руководителя, менеджеров по продажам и по работе с клиентами, маркетологов и HR-специалистов. Активнее всего цифровые навыки на рынке труда ищут компании из IT-отрасли (13 % вакансий в регионе), сферы строительства, недвижимости (8 %), также в них заинтересованы работодатели из направлений "образовательные учреждения" (6 %), "автомобильный бизнес" (4 %)", - рассказали эксперты.

Ведущему C++ разработчику предлагают заработать от 250 до 400 тыс. рублей в месяц, до вычета налогов. Работодатель ожидает, что данный специалист сможет заниматься такими задачами, как разработка решений по разбору и обработке файлов электронной отчетности; интеграция Desktop-приложений и облачных сервисов в сфере ЭО и ЭДО; поддержка и развитие высоконагруженных приложений документооборота; разработка ядра бэкенд-платформы компании и сервисов на ее основе и др.

