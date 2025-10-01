Тоболячка оплатила продукты чужой банковской картой

20-летняя тоболячка воспользовалась чужой картой и купила продукты и лекарства на сумму около четырех тысяч рублей. В полицию Тобольска обратился мужчина, который рассказал, что потерял банковскую карту с бесконтактным способом оплаты, и неизвестный оплатил картой покупки, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершила 20-летняя тоболячка. Ее доставили в отдел полиции. Свою вину девушка признала и пояснила, что чужую банковскую карту нашла на улице и решила ей воспользоваться. В магазинах она приобрела продукты и лекарства.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.