Тоболячка оплатила продукты чужой банковской картой

Происшествия, 17:23 30 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

20-летняя тоболячка воспользовалась чужой картой и купила продукты и лекарства на сумму около четырех тысяч рублей. В полицию Тобольска обратился мужчина, который рассказал, что потерял банковскую карту с бесконтактным способом оплаты, и неизвестный оплатил картой покупки, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершила 20-летняя тоболячка. Ее доставили в отдел полиции. Свою вину девушка признала и пояснила, что чужую банковскую карту нашла на улице и решила ей воспользоваться. В магазинах она приобрела продукты и лекарства.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

кража , УМВД России по Тюменской области

﻿
