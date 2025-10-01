  • 31 октября 202531.10.2025пятница
Потери воды в системе водоснабжения Тюмени снижены до 9 %

Экономика, 10:54 31 октября 2025

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

С 20 % до 9 % снизился объем потери воды в системе водоснабжения Тюмени за семь лет. Теперь он сопоставим с показателями многих энергоэффективных городов мира, рассказал заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

"В областной столице концессионное соглашение с компанией "Росводоканал Тюмень" реализуется с конца 2018 года. За это время достигнуты серьезные успехи в обеспечении надежности и качества водоснабжения. Заменено более 300 километров водопроводных сетей, потери воды в городской системе снижены с 20 до девяти процентов. Отмечу, что этот показатель находится на уровне, и даже лучше, чем во многих городах мира. В том числе и европейских стран. Только лишь пока отдельные города в Японии, может быть, имеют потери чуть ниже, но мы с ними уже сопоставимы", - уточнил замгубернатора.

По его оценке, этот показатель стал результатом большой системной работы, проводимой на протяжении многих лет.

Отметим, ранее заместитель губернатора Павел Перевалов оценил обновленную насосную станцию первого подъёма Метелевского водозабора.

Оксана Корнеенкова

# Исетский район , Павел Перевалов , чистая вода , энергоэффективность

