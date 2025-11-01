Тюменским предпринимателям помогут в регистрации товарных знаков

Трем предпринимателям Тюменской области помогут в регистрации товарных знаков. Их определили по итогам конкурса.

Как сообщает региональный департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства, производители, ремесленники и фермеры претендовали на право сделать свою продукцию визитной карточкой региона. Конкурс организовала команда АНО "Агентство инноваций". Цель мероприятия – выявить самобытные особенности и достоинства местных товаров, привлечь к ним внимание, повысить узнаваемость и обеспечить надежную правовую защиту брендов.

Победителями стали: Ильдар Идрисов с продукцией "Мошкаринский мёд" (номинация "Географическое указание"); Оксана Васильева с продукцией "Ишимский печатный пряник" (номинация "Наименование места происхождения товара"); Анастасия Носырева с косметической продукцией для принятия ванн "Сибирская СПА-молекула" (номинация "Товарный знак").

Предприниматели бесплатно получат услуги по подаче документов на регистрацию наименования места происхождения товара, географического указания и товарного знака благодаря поддержке центра патентной аналитики и регионального центра инжиниринга АНО "Агентство инноваций". Кроме того, участники услышали полезные рекомендации по оформлению товаров и возможностям их успешного продвижения от членов жюри – экспертов инвестиционной команды Тюменской области.