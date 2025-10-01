Спрос на услуги к организации международных перевозок вырос перед "черной пятницей" в два раза

Более чем в два раза вырос спрос на организацию международных перевозок вырос перед "черной пятницей" в Тюменской области. Эксперты объясняют это тем, что представители бизнеса стали активнее готовиться к глобальной распродаже.

Как сообщают "Авито услуги" и "Авито подработки", по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти в 3,5 раза увеличился интерес к специалистам, которые сопровождают доставку грузов в пределах одного города.

Растет и спрос на подработку водителей грузового транспорта, эта позиция стала одной из лидирующих — компании искали таких исполнителей на подработку более чем в два раза чаще, а среднее предлагаемое вознаграждение составило около 78 тыс. 635 рублей в месяц.