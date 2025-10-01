  • 31 октября 202531.10.2025пятница
  • USD80,5037
    EUR93,3894
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер северо-западный

Спрос на услуги к организации международных перевозок вырос перед "черной пятницей" в два раза

Экономика, 16:13 31 октября 2025

Сергенй Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергенй Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более чем в два раза вырос спрос на организацию международных перевозок вырос перед "черной пятницей" в Тюменской области. Эксперты объясняют это тем, что представители бизнеса стали активнее готовиться к глобальной распродаже.

Как сообщают "Авито услуги" и "Авито подработки", по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти в 3,5 раза увеличился интерес к специалистам, которые сопровождают доставку грузов в пределах одного города.

Растет и спрос на подработку водителей грузового транспорта, эта позиция стала одной из лидирующих — компании искали таких исполнителей на подработку более чем в два раза чаще, а среднее предлагаемое вознаграждение составило около 78 тыс. 635 рублей в месяц.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# водители , рынок труда

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:24 31.10.2025В Бердюжском округе современную станцию очистки воды запустят в начале 2026 года
16:13 31.10.2025Спрос на услуги к организации международных перевозок вырос перед "черной пятницей" в два раза
14:01 31.10.2025Вторую очередь очистных сооружений реконструируют на Метелевском водозаборе Тюмени
13:28 31.10.2025В Тюменской области заключат 16 концессионных соглашений до конца 2025 года

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора