В Бердюжском округе современную станцию очистки воды запустят в начале 2026 года

Новую водоочистную станцию запустят в работу в Бердюжском округе в начале 2026 года. Ее мощность составит 1000 куб. м воды в сутки, что улучшит снабжении ресурсом жителей муниципалитета, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Модернизированы резервуары чистой воды, которые обеспечат равномерную подачу в часы пикового разбора. Перед запуском специалистам предстоит промыть все сети, чтобы предотвратить вторичное загрязнение воды", - рассказал по итогам визита на объект директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семён Тегенцев.

Вместе с новым объектом в муниципалитете прокладывают новые сети водоснабжения по программе "Модернизации коммунальной инфраструктуры". Эти работы синхронизированы с возведением водоочистной станции. Всего в работе у строителей 2,6 км водопровода. Домовладения уже подключают к новым сетям.

"Вопрос качественного водоснабжения в селе Бердюжье стоит на контроле прокуратуры Тюменской области. Ранее мы фиксировали ряд жалоб от жителей села. Правительство Тюменской области предоставило план работ. Наша задача - проконтролировать его выполнение", - подчеркнула начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Тюменской области Анна Соловьёва.

В региональном департаменте ЖКХ отметили, что с вводом новой станции вырастет не только качество очистки воды, но и надёжность системы. Для этого специалисты устанавливают оборудование, которое сможет очищать воду как из подземных источников, так и из озера Станового.