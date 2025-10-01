  • 31 октября 202531.10.2025пятница
В Тюменской области избрали еще двух глав округов

Политика, 19:43 31 октября 2025

администрации Нижнетавдинского округа

Выборы глав Нижнетавдинского и Ярковского округов прошли в Тюменской области. Свои посты сохранили Сергей Борисевич и Евгений Золотухин.

Решения о их выборе приняли окружные депутаты.

"Новый мандат позволит мне и дальше заниматься решением важнейших задач, укреплять экономику, повышать качество жизни жителей, сохранять стабильность и общественный порядок", - сказал глава Нижнетавдинского округа Сергей Борисевич.

Главными приоритетами для Евгения Золотухина останутся развитие Ярковского округа и повышение качества жизни его жителей.

Избранные главы муниципалитетов принесли торжественную присягу.

видео: администрации Ярковского округа.

Напомним, на пост главы Тюменского муниципального округа единогласным решением депутатов 31 октября избрана Ольга Зимина.

# Нижнетавдинский район , Ярковский район

