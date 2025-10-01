В Тюменской области избрали еще двух глав округов
Выборы глав Нижнетавдинского и Ярковского округов прошли в Тюменской области. Свои посты сохранили Сергей Борисевич и Евгений Золотухин.
Решения о их выборе приняли окружные депутаты.
"Новый мандат позволит мне и дальше заниматься решением важнейших задач, укреплять экономику, повышать качество жизни жителей, сохранять стабильность и общественный порядок", - сказал глава Нижнетавдинского округа Сергей Борисевич.
Главными приоритетами для Евгения Золотухина останутся развитие Ярковского округа и повышение качества жизни его жителей.
Избранные главы муниципалитетов принесли торжественную присягу.
видео: администрации Ярковского округа.
Напомним, на пост главы Тюменского муниципального округа единогласным решением депутатов 31 октября избрана Ольга Зимина.