Решения для освоения ресурсной базы обсудят на III Технологический саммит TNF

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

III Технологический саммит TNF пройдет на базе научно-технического центра НОВАТЭК 4 декабря. Основная тема: "Решения для освоения ресурсной базы", сообщают организаторы.

"Если наш ежегодный форум — это стратегическая карта будущего, площадка для формирования глобальных партнерств и обсуждения трендов, то Технологический саммит — это про принятие конкретных решений. Здесь фокус смещен с общих вопросов "что делать?" на практические "как это реализовать?". Кроме того, это более камерное мероприятие, рассчитанное на 400 участников", - рассказали организаторы.

В формате специализированных дискуссионных площадок участники обсудят: решения для освоения новой ресурсной базы; технологии поддержания и наращивания добычи; инженерные решения и материалы для работы в условиях вечной мерзлоты и на удаленных месторождениях и другое.