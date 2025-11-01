  • 1 ноября 20251.11.2025суббота
  • В Тюмени 0..2 С 1 м/с ветер западный

В Тюменской области выявили черных лесорубов, уничтоживших 11 берез и 47 сосен

Происшествия, 19:38 01 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Черного лесоруба, который срубил 11 берез нашли в Казанском округе. Ущерб превысил 123 тыс. рублей, сообщает департамент лесного комплекса.

Еще одного нарушителя обнаружили в Юргинском лесничестве, на территории заказника "Ново-Таповский", зафиксирована рубка 47 сухостойных сосен. Размер ущерба составил почти 20 тыс. рублей.

Во обоих случаях ущерб лесам превышает пять тысяч рублей, поэтому нарушителям грозит уголовное наказание по уголовной статье за незаконную рубку и повреждение лесных насаждений. Кроме того, им предстоит в полном объеме возместить сумму причиненного ущерба.

Самовольная рубка лесных насаждений, будь то сухостой, ветровал или живые деревья, является административным или уголовным правонарушением, в зависимости от объемов незаконной заготовки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# лесной комплекс , черные лесорубы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:38 01.11.2025В Тюменской области выявили черных лесорубов, уничтоживших 11 берез и 47 сосен
14:15 01.11.2025Тюменцев предупредили о новой мошеннической схеме с голосованием
13:53 01.11.2025В Тюмени из горящей квартиры спасли шесть человек
13:31 01.11.2025Тоболяк избил знакомого до смерти

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора