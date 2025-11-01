В Тюменской области выявили черных лесорубов, уничтоживших 11 берез и 47 сосен

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Черного лесоруба, который срубил 11 берез нашли в Казанском округе. Ущерб превысил 123 тыс. рублей, сообщает департамент лесного комплекса.

Еще одного нарушителя обнаружили в Юргинском лесничестве, на территории заказника "Ново-Таповский", зафиксирована рубка 47 сухостойных сосен. Размер ущерба составил почти 20 тыс. рублей.

Во обоих случаях ущерб лесам превышает пять тысяч рублей, поэтому нарушителям грозит уголовное наказание по уголовной статье за незаконную рубку и повреждение лесных насаждений. Кроме того, им предстоит в полном объеме возместить сумму причиненного ущерба.

Самовольная рубка лесных насаждений, будь то сухостой, ветровал или живые деревья, является административным или уголовным правонарушением, в зависимости от объемов незаконной заготовки.